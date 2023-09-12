ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів (відео)

Українські військові філігранно завдали удару по базі безпілотників у тимчасово окупованому селищі Луганське на Донеччині.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як стало відомо, ЗСУ вранці 11 вересня успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.

На кадрах з відео видно, як російські військові у дворі приватної домівки розмістили військову техніку. Проте сховати від ЗСУ їм не вдалося. Українські захисники влучним пострілом поцілили у склад, після чого сталося загоряння.

ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів

Нагадаємо, що РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону.

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