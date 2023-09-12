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ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів (відео)

Знищена техніка окупантів / фото ілюстративне / Фото: Сергій Гайдай

Техніку окупанти розмістили на приватному подвір'ї.

Українські військові філігранно завдали удару по базі безпілотників у тимчасово окупованому селищі Луганське на Донеччині.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як стало відомо, ЗСУ вранці 11 вересня успішно завдали  удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області. 

На кадрах з відео видно, як російські військові у дворі приватної домівки розмістили військову техніку. Проте сховати від ЗСУ їм не вдалося. Українські захисники влучним пострілом поцілили у склад, після чого сталося загоряння.

ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів

ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів

Нагадаємо, що РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону.

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Дата публікації
Перегляди
2151
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