ЗСУ влучним пострілом знищили базу безпілотників окупантів (відео)

Техніку окупанти розмістили на приватному подвір'ї.
Українські військові філігранно завдали удару по базі безпілотників у тимчасово окупованому селищі Луганське на Донеччині.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.
Як стало відомо, ЗСУ вранці 11 вересня успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області.
На кадрах з відео видно, як російські військові у дворі приватної домівки розмістили військову техніку. Проте сховати від ЗСУ їм не вдалося. Українські захисники влучним пострілом поцілили у склад, після чого сталося загоряння.
Нагадаємо, що РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону.
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