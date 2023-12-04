ЗСУ влучним ударом підпалили нафтово-мастильні склади у тимчасово окупованому Луганську (відео)

У ЗСУ підтвердили успішну атаку, що було здійснено напередодні.

ЗСУ вдарили по нафтово-мастильним складам у тимчасово окупованому Луганську.

Відео пожежі оприлюднив СтратКом ЗСУ.

"Сили оборони 3 листопада завдали нищівного вогневого удару по нафтово-мастильним складам, що розташовано у межах тимчасово окупованого Луганська", – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Напередодні стало відомо, що у тимчасово захопленому Луганську окупанти втратили велику нафтобазу через атаку невідомого БпЛА. А очільник Луганської ОВА Артем Лисогор підтвердив удар "у нафтове серце так званої "лнр".

"Загарбники все частіше розуміють, що зараз їм небезпечно перебувати або щось зберігати навіть у глибокому тилу, бо є ЗСУ", – зазначив він напередодні оприлюдення відео.

Тим часом під Авдіївкою ЗСУ за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley завдали удару по окупаційній армії РФ. В результаті знищили російську піхоту.

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