ЗСУ влучним вогнем звели нанівець спроби ворожого штурму на Бахмутському напрямку - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують знищувати українські міста та села.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 липня.

Зокрема, зі ствольної та реактивної артилерії росіяни відкривали вогонь у районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

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Загарбники пішли на штурм в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини. Проте всі спроби ворожих штурмових дій українські воїни влучним вогнем звели нанівець.

"Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив", - зазначили у штабі.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Слов'янському напрямку обстріляли щонайменше 12 населених пунктів.

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