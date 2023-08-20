ЗСУ влучно “покарали” російську БМП, яка “порушила ПДР” (відео)

Військовослужбовці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російську бойову машину піхоти (БМП), яка “порушила правила дорожнього руху” на фронті.

Відео опублікували на сторінці бригади в Facebook. Вийшло влучно і гучно, зазначили захисники.

"Довічне позбавлення права керування ТЗ. Наші "патрульні" аеророзвідники з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили порушника, який сім разів грубо порушив ПДР.

За що негайно і був покараний", – йдеться під відео.

Нагадаємо, Збройні сили України станом на 20 серпня 2023 року знищили орієнтовно 257 470 військових російської армії. За минулу добу ліквідували ще 460 окупантів.

ЗСУ “покарали” російську БМП, яка “порушила ПДР”

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