ЗСУ влучно “покарали” російську БМП, яка “порушила ПДР” (відео)

Вийшло влучно і гучно.
Військовослужбовці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російську бойову машину піхоти (БМП), яка “порушила правила дорожнього руху” на фронті.
Відео опублікували на сторінці бригади в Facebook. Вийшло влучно і гучно, зазначили захисники.
"Довічне позбавлення права керування ТЗ. Наші "патрульні" аеророзвідники з 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу виявили порушника, який сім разів грубо порушив ПДР.
За що негайно і був покараний", – йдеться під відео.
Нагадаємо, Збройні сили України станом на 20 серпня 2023 року знищили орієнтовно 257 470 військових російської армії. За минулу добу ліквідували ще 460 окупантів.
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