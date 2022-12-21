ЗСУ влучно вдарили по місцях угрупування окупантів та їхньої техніки: деталі

За добу авіація ЗСУ завдала 12 ударів по позиціях ворожих ЗРК.

У Херсонській області, в районі Василівки, підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 грудня.

У результаті українськими воїнами було знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Водночас, за даними Генштабу, від 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової "евакуації" громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Раніше повідомлялося, підрозділи Сил оборони України уразили райони зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника становлять понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Нагадаємо, від 24 лютого до 20 грудня Збройні сили України знищили вже 99 230 окупантів армії РФ.

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