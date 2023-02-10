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ЗСУ вночі знищили десять російських Shahed та "Калібрів": що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ вночі знищили десять російських Shahed та "Калібрів": що відомо

Фото: Associated Press

Окупанти також запускали С-300.

У ніч проти п'ятниці, 10 лютого, російські окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Українські захисники знищили п'ять крилатих ракет "Калібр" та п'ять ударних дронів "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

"Застосовано сім дронів-камікадзе "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" із російського фрегата у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського Бєлгорода, а також тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Так, по Харківській та Запорізькій областях було запущено до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по обʼєктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській області.

Крім того, зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони. Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.

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Дата публікації
Перегляди
389
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