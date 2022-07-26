ЗСУ вогнем контролюють мости на окупованій Херсонщині: військовий експерт пояснив, що це означає

Тобто, як пояснює далі експерт, українські військові можуть завдавати ударів не тільки далекобійними ракетами, а й артилерією, проти чого протиповітряна оборона (ППО) не може боротися.

Про це в ефірі телеканалу "FreeДом" повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Грабський наводить у приклад Антонівський міст, який з'єднує Херсон із лівобережжям. Він наголосив, що Україна веде постійну воєнну розвідку і в разі виявлення серйозної цілі завдає вогневого удару по об'єкту.

"Проїхатися авто чи пройтися групі людей Антонівським мостом можна. Фізично, ми (українські військові - ред.) його не контролюємо, однак водночас ведеться постійний моніторинг ситуації та воєнна розвідка. Там літають безпілотники, дрони і використовується агентурна розвідка. В разі виявлення серйозної цілі, наприклад, конвою чи колони важкої техніки, по цьому об'єкту завдається вогневий удар", - зазначив він.

Водночас Грабський впевнений, що по Антонівському мосту не може проїхатися важка техніка, судячи з відео/фото.

"Безумовно, противник одиничними діями, тобто по одній людині чи невеликими групами, може переміщуватися, але здійснювати постійне підвезення техніки чи переміщуватися по цьому об'єкту (мосту- ред.) неможливо. Така ж ситуація є і на інших напрямках. Тобто вогневий контроль показує, що ми можемо і здатні завдавати ударів у разі виявлення визначених цілей, але немає 100% гарантії, що по цьому об'єкту ніхто не переміщується. Не будемо ж ми завдавати ударів по окремому солдату ракетою HIMARS. Але потрібно розуміти, що в якісному та кількісному співвідношенні використання об'єкта ускладнюється. Як ми бачимо з фото/відео, там можуть переміщуватися легкові авто вагою до 1,5-2 тонн. Навряд чи по цьому мосту зможе проходити важка техніка чи навантажені авто. Це і складає систему логістики, тобто підвезення. Якого якраз не можна здійснити. В цьому і є суть вогневого контролю - мінімізувати використання об'єкта в інтересах противника", - розповів Грабський.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський відповів, чи можуть зараз ЗСУ знищити Кримський міст.

Телемарафон | Випуск ТСН 11:00 за 26 липня 2022 року

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