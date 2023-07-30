ЗСУ вперше перевірили на зручність та комфорт нові тактичні кросівки

Міноборони завершило перший етап військово-дослідних випробувань.
Тактичні кросівки для Збройних Сил України вже пройшли перший етап перевірки на зручність та комфорт.
Про це повідомили у Міноборони.
"Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами", – розповіли у відомстві.
Після отримання відгуків від військовослужбовців військ, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення (ЦУРСМЗ) опрацюють технічну специфікацію чобіт з урахуванням рекомендацій та пропозицій бійців.
Після чого буде затверджено зразок за яким будуть відшиватися кросівки для військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок.
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