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ЗСУ вперше перевірили на зручність та комфорт нові тактичні кросівки

ЗСУ вперше перевірили на зручність та комфорт нові тактичні кросівки

Тактичні кросівки для ЗСУ / Фото: Міноборони України

Міноборони завершило перший етап військово-дослідних випробувань.

Тактичні кросівки для Збройних Сил України вже пройшли перший етап перевірки на зручність та комфорт. 

Про це повідомили у Міноборони. 

"Понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами", – розповіли у відомстві. 

Після отримання відгуків від військовослужбовців  військ, офіцери Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення (ЦУРСМЗ) опрацюють технічну специфікацію чобіт з урахуванням рекомендацій та пропозицій бійців.

Після чого буде затверджено зразок за яким будуть відшиватися кросівки для військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, вперше в історії ЗСУ створять уніфіковану військову форму для жінок.

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