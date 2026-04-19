ЗСУ вперше у світі збили "Шахед" дроном з надводної платформи

Фото: ілюстративне/Перше збиття "Шахеда" дроном з надводної платформи

У Силах безпілотних систем повідомили про перше у світі збиття «Шахеда» за допомогою дрона-перехоплювача, запущеного з надводної платформи. Збиття є історичним.

Неймовірний результат показали бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

ЗСУ змогли збити Шахед перехоплювачем з надводної платформи: що відомо

Уперше у світі бійці ЗСУ змогли збити російський «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Це вдалося операторам дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі у складі 412-ї бригади Nemesis.

Бійці бригади виконують завдання в морській операційній зоні.

Бійцям вдалося перехопити ворожий дрон. Дрон-перехоплювач запускали зі спеціальної надводної платформи.

«Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей», — пишуть у Силах безпілотних систем.

Надводні носії для розгортання дронів-перехоплювачів можуть суттєво розширити можливості ЗСУ протидіяти російській загрозі в морі. Також це стає додатковим ешелоном захисту для українських міст.

Результати Сил безпілотних систем за останню добу

За останню добу у Силах безпілотних систем уразили:

304 російських окупанта, з яких 120 — ліквідовані;

70 точок вильоту дронів;

2 танки;

28 арт. систем;

73 автомобілі;

26 мотоциклів;

306 безпілотників типу «коптер» та «крило».

Однак ворог продовжує змінювати тактики та вдосконалювати ураження — росіяни почали атакувати мобільні вогневі групи «Герберами».

Крім цього, росіяни масовано атакували Запоріжжя реактивними «Шахедами».