- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1479
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ вперше у світі збили "Шахед" дроном з надводної платформи
Українські військові вперше збили «Шахед» дроном-перехоплювачем із моря. Це відкриває нові можливості для ППО.
У Силах безпілотних систем повідомили про перше у світі збиття «Шахеда» за допомогою дрона-перехоплювача, запущеного з надводної платформи. Збиття є історичним.
Неймовірний результат показали бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем.
ЗСУ змогли збити Шахед перехоплювачем з надводної платформи: що відомо
Уперше у світі бійці ЗСУ змогли збити російський «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Це вдалося операторам дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі у складі 412-ї бригади Nemesis.
Бійці бригади виконують завдання в морській операційній зоні.
Бійцям вдалося перехопити ворожий дрон. Дрон-перехоплювач запускали зі спеціальної надводної платформи.
«Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей», — пишуть у Силах безпілотних систем.
Надводні носії для розгортання дронів-перехоплювачів можуть суттєво розширити можливості ЗСУ протидіяти російській загрозі в морі. Також це стає додатковим ешелоном захисту для українських міст.
Результати Сил безпілотних систем за останню добу
За останню добу у Силах безпілотних систем уразили:
304 російських окупанта, з яких 120 — ліквідовані;
70 точок вильоту дронів;
2 танки;
28 арт. систем;
73 автомобілі;
26 мотоциклів;
306 безпілотників типу «коптер» та «крило».
Однак ворог продовжує змінювати тактики та вдосконалювати ураження — росіяни почали атакувати мобільні вогневі групи «Герберами».
Крім цього, росіяни масовано атакували Запоріжжя реактивними «Шахедами».