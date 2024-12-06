ЗСУ вперше вдарили по бронетехніці КНДР на Харківщині: подробиці від Forbes

Оператори дронів з української групи Vitrolom виявили і знищили протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4 корейського виробництва у Харківській області.

Про це повідомив аналітик Forbes Девід Акс.

"Вибух, помічений другим українським дроном, мабуть, спалив частину восьми протитанкових ракет, які Bulsae-4 перевозив у своїй верхній пусковій установці. Група Vitrolom заявила, що північнокорейська машина була виведена з ладу", - повідомив американський аналітик.

З його слів, перший задокументований випадок удару по техніці КНДР, яку Пхеньян передав Москві для використання на фронті у війні проти України. Кількість наданих Росії Bulsae-4 невідома. Окрім того, Північна Корея також поставила російській армії десятки гаубиць M1989 і реактивних систем залпового вогню M1991.

Акс наголошує, що значні втрати окупаційних військ перевищують здатність Кремля швидко поповнювати армію, забезпечувати технікою і відновлювати пошкоджене озброєння. Зокрема, це позбавляє російські підрозділи можливості підтримувати наступальний потенціал.

"Без тисяч північнокорейських солдатів,десятків гаубиць і пускових установок російські військові зусилля були б ще більш крихкими, ніж вони є зараз. Ось чому перший український удар по північнокорейській машині на Україні - це така велика справа. Щоб відбити подвійний наступ на Донбасі та Курській дузі, українцям доведеться не тільки продовжувати вимотувати російські сили, а й почати вимотувати північнокорейські сили", - підсумовує Девід Акс.

Нагадаємо, у Центі національного спротиву заявили, що Росія не використовує війська КНДР у боях проти українців. Загарбники використовують найманців з для чергування на блокпостах, не залучаючи їх до безпосередніх бойових дій.

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