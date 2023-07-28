ЗСУ вперше впритул підійшли до російських "зубів дракона" на півдні — CNN

Українські військові на півдні вперше упритул підійшли до російських "зубів дракона" нібито на схід від маленьких сіл Нове та Харків Запорізької області України.

Про це пише CNN.

Так, видання посилається на відео російських Telegram-каналів, на якому видно, як нібито українська військова машина рухається полем, прямуючи до канави перед великим рядом "зубів дракона" — російських бетонних та арматурних пірамід, які можуть стати перешкодою для танків.

Далі на відео з’являється нібито водій транспортного засобу та починає бігти назад до лісу. Що саме відбувається на відео, незрозуміло. Українці в Мережі припускають, що це їхні війська перевіряють здатність машини пройти крізь "зуби дракона", а російська пропаганда традиційно заявляє, що це "жертва" одного з їхніх військових ударів. Наразі така інформація офіційно не підтверджена.

Що таке "зуби дракона"

Місяцями супутникові знімки показували, що росіяни встановили оборонні лінії на захопленій ними території в Україні, які самі ж і назвали "зубами дракона". Ці конструкції зазвичай викладені в три глибоких і довгих ряди. По обидва боки бетонних ліній російські війська вирили величезні протитанкові рови.

Раніше начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше розповіла, що окупанти у Криму будують укріплення "зуби дракона", сподіваючись у такий спосіб захистити півострів.

Так, російська армія встановила так звані "зуби дракона" поблизу Євпаторії в тимчасово анексованому Криму. Бетонні перешкоди помітили просто на березі моря.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що українські Сили оборони нібито вже прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Там ЗСУ атакують на двох напрямках, щоб у підсумку вийти на узбережжя Азовського моря.

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