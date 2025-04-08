Полонений китаєць

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Сили оборони вперше взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України — на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані», — каже глава держави.

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За його інформацією, таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил зʼясовують всі факти.

Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрієм Сибігою негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — наголосив президент.

Він уточнив, що полонені громадяни Китаю «перебувають у Службі безпеки України». Наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Дата публікації 15:24, 08.04.25 Кількість переглядів 11 ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за РФ

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

Також повідомлялося, що Кремль вербує найманців на війну проти України у Малайзії, Сербії, Кубі, Непалі, країнах Центральної Азії і Африки.