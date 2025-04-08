ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

ЗСУ вперше взяли в полон двох громадян Китаю — перші деталі

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за РФ.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Полонений китаєць

Полонений китаєць

Сили оборони вперше взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за російських окупантів на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України — на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані», — каже глава держави.

За його інформацією, таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил зʼясовують всі факти.

Зеленський доручив міністру закордонних справ України Андрієм Сибігою негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — наголосив президент.

Він уточнив, що полонені громадяни Китаю «перебувають у Службі безпеки України». Наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Нагадаємо, що 11 січня ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

12 січня президент Зеленський опублікував перше відео допиту полонених північнокорейців. Один з полонених солдатів КНДР заявив, що хоче залишитися в Україні.

Також повідомлялося, що Кремль вербує найманців на війну проти України у Малайзії, Сербії, Кубі, Непалі, країнах Центральної Азії і Африки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie