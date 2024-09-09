ЗСУ вперше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів

У Харківській області зенітники Залізної бригади вперше успішно збили російський безпілотник великої висоти під час повітряного бою.

Про це повідомила 3 окрема танкова Залізна бригада.

"Щойно засікли БПЛА Орлан-10, у заданий район помчалася група Ворон зенітного ракетно-артилерійського дивізіону", - йдеться у повідомленні.

Після того як російський дрон був виявлений, оперативна група спільно з прикордонниками визначила його курс і висоту. Військові відзначили, що операція була складною через велику висоту польоту дрона, який перевищував три кілометри, і його маневри. Однак завдяки професіоналізму і злагодженим діям групи Ворон, безпілотник-розвідник був наздогнаний на висоті 3620 метрів і знищений.

Дрон "Орлан" є одним з основних безпілотників, які Росія використовує у війні з Україною. Цей дрон відіграє важливу роль у розвідці, коректуванні артилерійського вогню та навіть в атаках. Оснащений потужними камерами, "Орлан" здатен здійснювати детальну розвідку на великих відстанях, що дозволяє російським військам точно визначати позиції українських сил, оцінювати їхню чисельність та техніку.

Нагадаємо, найбільший аеропорт Швеції, розташований біля Стокгольма, на деякий час призупинив прийом і відправлення рейсів після виявлення невідомих безпілотників.

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