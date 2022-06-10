ЗСУ вперше знищили на фронті велику кількість сирійських найманців - Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що арабські найманці уже воюють в Україні у складі російської армії і зазнають втрат.

За його словами, сирійські найманці беруть участь у бойових діях у населеному пункті Чкалове Херсонської області.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 10 червня.

"Перша підтверджена наявність арабських найманців. По-справжньому. В Україні і точно сирійці. І точне попадання української артилерії. Понад 200 вбитих за найнижчими оцінками. Експрес-тур до України завершився", - розповів радник ОП.

Нагадаємо, за інформацією Арестовича, українські військові на Херсонщині ліквідували двох російських генералів. Один з окупантів відповідав за організацію псевдореферендуму в Херсонській області.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. Тож жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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