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ЗСУ вперше знищили рідкісну російську систему дистанційного мінування "Земледелие" (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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ЗСУ вперше знищили рідкісну російську систему дистанційного мінування "Земледелие" (відео)

Фото: скриншот з відео

Також було знищено ворожий автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1", БМ-21 "Град"та дві 2С1 "Гвоздика".

Військові Національної гвардії України знищили рідкісну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".  

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Техніку знищили боєприпасом, який скинули з дрона. 

"Провівши розвідку та виявивши цілі окупантів, гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор М1" та російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", - йдеться у повідомленні.

В Defense Express підкреслили, що це перший задукоментований випадок ліквідації ворожої системи "Земледелие" на війні.

"Загалом же окупанти використовують цю систему з початку повномасштабного вторгнення в Україну, однак наразі не зрозуміло, наскільки активно", - зазначив військовий портал.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни і станом на 5 березня українські військові ліквідували вже близько 153 120 тис. солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 930 російських військових. 

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Дата публікації
Перегляди
475
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