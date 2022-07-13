ЗСУ вправно знищили російський "Бук" з української "Стугни" (відео)

ЗСУ досконало освоїли "Стугну" і нищать за її допомогою ворожу техніку

Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Спопелити ворожу техніку їм допомогла вітчизняна ПТРК "Стугна".

Про це повідомили в Telegram72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

ЗСУ досконало освоїли "Стугну" і вправно нищать за її допомогою ворожу техніку, про що свідчить опубліковане бійцями відео.

"Знищення російського "Бука" українською "Стугною". Як завжди – запальний початок, інтригуюча середина, і вибуховий кінець. Чудова робота!", – йдеться в підпису до ролика.

Нагадаємо, "Стугна-П" — це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він розроблений київським КБ "Луч". ПТРК може вести вогонь ракетами калібрів 130 мм або 152 мм. Дальність стрільби "Стугни" становить 100-5000 метрів – далі, ніж американські "джавеліни".