ЗСУ вправно знищили російський "Бук" з української "Стугни" (відео)

ЗСУ досконало освоїли "Стугну" і нищать за її допомогою ворожу техніку
Українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук". Спопелити ворожу техніку їм допомогла вітчизняна ПТРК "Стугна".
Про це повідомили в Telegram72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.
ЗСУ досконало освоїли "Стугну" і вправно нищать за її допомогою ворожу техніку, про що свідчить опубліковане бійцями відео.
"Знищення російського "Бука" українською "Стугною". Як завжди – запальний початок, інтригуюча середина, і вибуховий кінець. Чудова робота!", – йдеться в підпису до ролика.
Нагадаємо, "Стугна-П" — це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він розроблений київським КБ "Луч". ПТРК може вести вогонь ракетами калібрів 130 мм або 152 мм. Дальність стрільби "Стугни" становить 100-5000 метрів – далі, ніж американські "джавеліни".
Раніше український боєць розповів, як з напарником збили російський винищувач (відео).
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