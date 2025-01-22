Нова перемога українських дронів: ЗСУ уразили два “Тори” і “БУК-М3” з рекордної відстані

Такі точні удари демонструють високу ефективність українських дронів і здатність ЗСУ проводити операції на великих відстанях, що значно підвищує їхній бойовий потенціал у боротьбі з окупантами.

Українські захисники здійснили приголомшливі удари по російських зенітно-ракетних комплексах, продемонструвавши новий рівень ефективності FPV-дронів. Протягом двох днів було знищено два ЗРК “Тор” на рекордній відстані — 41 км, що стало значним досягненням для українських військових.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

За інформацією оглядача, перший удар по “Тору” був завданий з відстані 41 км, що є новим рекордом для дронів. А 22 січня стало відомо про успішний удар по системі “БУК-М3”.

Згідно з іншими даними, атаковані комплекси перебувалина глибині понад 25 км у Запорізькій і Бєлгородській областях.

ЗСУ вразили “Тор” і “БУК-М3” на рекордній відстані: нові перемоги українських дронів

Нагадаємо, українські війська відновили втрачені позиції під Покровськом. Водночас російські війська просунулися поблизу Торецька, Часового Яру, Покровська та Курахового.

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