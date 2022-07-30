ЗСУ вразили вогнем розвідгрупу росіян, що діяла поблизу Верхньокам’янського

Раніше армії країни-агресорки вдавалося проводити масовані наступи через значну перевагу в артилерії.

Втім, зараз завдяки HIMARS ЗСУ вдалося знешкодитити чимало ворожих складів із боєприпасами. Саме тому росіянам стало важче поповнювати запаси зброї та маневрувати. Саме тому протягом останнього місяця просування окупаційних військ втратило стрімкість.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Протягом усього липня окупанти намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб українська армія зупиненила 29 липня під Верхньокам’янським.

"Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити. Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців", - йдеться у повідомленні.

Росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Зокрема, напередодні на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, а аткож одну танкову. Крім того, росіяни задіяли авіацію, аби здйснити удари щонайменше по шести населених пунктах.

Нагадаємо, розпочалася 157 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.

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