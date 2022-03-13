ЗСУ вщент знищили всю техніку російських окупантів, яку вони накопичували під Мелітополем, та штаб із керівників

ЗСУ вщент знищили всю техніку російських окупантів, яку вони накопичували під Мелітополем, та штаб із керівників

Також ЗСУ розбили штаб із начальством окупантів під Мілітополем.

Ввечері 13 березня Збройні сили України повністю розбили колону російської техніки у кількості майже 200 одиниць, яку вони накопичували під Мелітополем.

Про це повідомляє радник МВС Антон Геращенко та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем, була вщент розбита нашою артилерією! І штаб із начальством окупантів під Мілітополем, над яким мучилися два дні, теж рознесли. Разом до перемоги", - зазначив Геращенко.

Віталій Кім зауважив, що це найкращий подаруноу на день народження. "200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої та взятої в оточення – це найкращий подарунок! Слава ЗСУ", - написав він.

ТСН.ua

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