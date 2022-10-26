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ЗСУ встановили прапор у звільненому Невському в Луганській області (відео)

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ЗСУ встановили прапор у звільненому Невському в Луганській області (відео)

Фото: Associated Press

Населений пункт розташований на межі з Харківською областю.

У середу, 26 жовтня, українські військові встановили прапор України у селі Невське Луганської області.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Населений пункт Невське Луганської області. І хоча сьогодні ми встановлюємо стяг на руїнах звільнених міст, завтра під мирним небом ми їх відбудуємо!", – підкреслили захисники.

Зазначимо, що населений пункт розташований на кордоні Луганської та Харківської областей.

Ситуація на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що за минулу добу росіяни вбили двох жителів Білогорівки, у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі, лікарні на окупованій території переповнені пораненими – відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим із запаленням легенів чи інсультом. Водночас ЗСУ дають відсіч окупантам, і за добу вбили 10 кадирівців, а також знищили склад боєприпасів, 5 вантажівок з БК.

Також 26 жовтня на Луганщині внаслідок вогневого ураження вдалося ліквідувати близько 60 окупантів, 10 осіб з яких – офіцери.

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