ЗСУ встановили прапор України в Козачих Лагерях на лівому березі Херсонщини – відео

На лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України.
На лівобережжі Херсонської області, у селі Козачі Лагері, військові ЗСУ встановили прапор України на місцевій водонапірній вежі.
Про це розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".
"Хлопці з 35-ї бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в населеному пункті Козачі Лагері на Лівому березі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що, окупанти вже отримали терміновий наказ зняти жовто-блакитний прапор із вежі будь-яким способом.
"П**арам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, п**ари, на вас уже чекають", - написав "Алекс".
Козачі Лагері на Херсонзині наразі мають статус тимчасово окупованого населеного пункту.
Село Козачі Лагері на мапі:
Нагадаємо, окупанти заявили про захоплення населеного пункту під Авдіївкою – аналітики ISW проаналізували.
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