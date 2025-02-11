ЗСУ встановили український прапор над шахтою "Центральна" у Торецьку (відео)

Саме ця шахта є найдавнішою не лише в Торецьку, а й на Донбасі та в Україні загалом.

Воїни ЗСУ встановили синьо-жовтий стяг над шахтою "Центральна" в Торецьку. Завдання виконали бійці батальйону безпілотних систем VORON зі складу окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Над шахтою "Центральна" у Торецьку майорить український прапор

Шахті "Центральна" у Торецьку понад 150 років

Як зазначається, шахта "Центральна" є історичним символом Донбасу. Її вік сягає понад 150 років. Це символічне досягнення має велике значення для українського народу, адже він демонструє незламність духу та прагнення до перемоги.

"Повернення українського прапора на шахту "Центральна" є ще одним кроком до звільнення всієї території України від російських окупантів", – пишуть бійці.

Нагадаємо, тривають бої за залишки території шахти "Торецької". Останньою стійкою точкою оборони там залишається терикон, ворог туди активно лізе.

Читайте також: