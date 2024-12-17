ЗСУ втратили близько половини територій, які контролювали на Курщині – The Economist

Україна вже втратила "близько половини" територій, які контролювала у Курській області Росії. Усі українські підрозділи перейшли до оборони.

Про це йдеться у статті The Economist.

Як розповів журналістам український майор Іван Бакрєв, невдачі почалися після того, як наприкінці вересня було вирішено змінити елітні підрозділи на менш загартовані в боях. На думку військового, це було помилкою з українського боку.

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Зазначається, що росіяни мають величезну перевагу і в особовому складі, і в артилерії, і в техніці. Тепер окупанти наступають на східних і західних флангах. За словами українського офіцера, усі підрозділи ЗСУ на Курщині перейшли до оборони.

Автори публікації вказують, що терміновість російського контрнаступу в Курській області може бути пов’язана з майбутньою інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. Президент Росії Володимир Путін намагається вирішити ситуацію з Курщиною до 20 січня.

Сили оборони України тримаються, але умови погіршуються.

"Дощ, сльота, сніг, холод, бруд, жуки, черв’яки, щурі і бомби, що планують", – розповів офіцер Руслан Мокрицький.

За його словами, російські війська можуть скинути до 40 планувальних бомб на одну позицію протягом лише кількох годин. За словами офіцера, у Курську "смерть завжди поряд", "вона практично тримає тебе за руку".

Видання вказує, що, можливо, надто рано судити про Курську операцію, яка коштувала Україні частини її елітних військ, але ця операція послабила тиск ворога на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що війська РФ просуваються далі в Курській області, відвойовуючи дедалі нові населені пункти.

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