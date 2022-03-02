Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
ЗСУ втримали Миколаївщину і завдали ворогу нищівного удару

ЗСУ втримали Миколаївщину і завдали ворогу нищівного удару

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ втримали Миколаївщину і завдали ворогу нищівного удару

УНІАН

Мова йде про сотні одиниць втраченої техніки.

Під час боїв у Миколаївській області 1 березня українські захисники розбили велику ворожу колону, і змусили солдатів РФ тікати.

Про важкий день боротьби розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

За попередньою інформацією, вдалося знищити сотні одиниць російської техніки. Точні дані Кім збере та опублікує пізніше, але запевнив, що дуже багато.

Під час бою ЗСУ втратили один гелікоптер, але обидва пілоти живі. Зазначив, що є і втрати, але незначні. На відмінно від ворога.

Голова Миколаївської ОДА розповів, що дуже багато окупантів так і залишилось у полях Миколаївщини – у них просто закінчилася солярка. "Завтра підемо їх усіх шукати", – додав він.

А в ході боїв тероброна міста Баштанка відібрала в окупантів два російські БТРи і залишила собі в користування.

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Українські військові дають гідну відсіч армії ворога

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація