ЗСУ втримали Миколаївщину і завдали ворогу нищівного удару

Мова йде про сотні одиниць втраченої техніки.

Під час боїв у Миколаївській області 1 березня українські захисники розбили велику ворожу колону, і змусили солдатів РФ тікати.

Про важкий день боротьби розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

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За попередньою інформацією, вдалося знищити сотні одиниць російської техніки. Точні дані Кім збере та опублікує пізніше, але запевнив, що дуже багато.

Під час бою ЗСУ втратили один гелікоптер, але обидва пілоти живі. Зазначив, що є і втрати, але незначні. На відмінно від ворога.

Голова Миколаївської ОДА розповів, що дуже багато окупантів так і залишилось у полях Миколаївщини – у них просто закінчилася солярка. "Завтра підемо їх усіх шукати", – додав він.

А в ході боїв тероброна міста Баштанка відібрала в окупантів два російські БТРи і залишила собі в користування.