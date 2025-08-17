- Дата публікації
- Війна
- 363
- 1 хв
ЗСУ вибили окупантів на важливих ділянках: як змінилася ситуація на фронті
На гарячих напрямках фронту ЗСУ мають успіх і стримують наступ окупантів.
ЗСУ продовжують стримувати російський наступ. Попри використання дронів та спроби перекинути додаткові сили, армії РФ не вдається прорвати оборону.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, українські сили мали успіхи на Покровському напрямку.
«ЗСУ зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили ворога з районів Веселого і Грузького», — зазначають експерти.
Крім того, на Великомихайлівському напрямку українські військові відтіснили росіян з району Андріївки-Клевцового.
Подібна ситуація і на півдні: атаки поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, а також у напрямку Херсона — біля Антонівських мостів і острова Білогрудий — завершилися провалом для російських сил.
Раніше повідомлялося, що українські військові просуваються на Сумщині, вони наступають у районах Олексіївки та Юнаківки. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.
Також стало відомо, що два важливих села поблизу Добропілля повернулися під контроль України.