ЗСУ вибили окупантів на важливих ділянках: як змінилася ситуація на фронті

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

ЗСУ продовжують стримувати російський наступ. Попри використання дронів та спроби перекинути додаткові сили, армії РФ не вдається прорвати оборону.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, українські сили мали успіхи на Покровському напрямку.

«ЗСУ зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили ворога з районів Веселого і Грузького», — зазначають експерти.

Крім того, на Великомихайлівському напрямку українські військові відтіснили росіян з району Андріївки-Клевцового.

Подібна ситуація і на півдні: атаки поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, а також у напрямку Херсона — біля Антонівських мостів і острова Білогрудий — завершилися провалом для російських сил.

Раніше повідомлялося, що українські військові просуваються на Сумщині, вони наступають у районах Олексіївки та Юнаківки. На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Також стало відомо, що два важливих села поблизу Добропілля повернулися під контроль України.