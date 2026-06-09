ЗСУ вибивають Чонгарський міст: чому він критично важливий для РФ та що буде далі

ЗСУ б’ють по Чонгарському мосту

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Збройні сили України продовжують завдавати ударів по Чонгарському мосту. Останній удар трапився сьогодні, 9 червня. Якими будуть наслідки цих атак для росіян та ворожої логістики, чим атакують ЗСУ і що ще потрібно знати — розповідаємо в деталях.

Атаки ЗСУ по Чонгарському мосту

Сили оборони України вночі знову атакували Чонгарський міст, який сполучає окуповану частину Херсонської області з Кримом. За інформацією російського «гауляйтера» Володимира Сальдо, внаслідок удару українських БпЛА міст зазнав пошкоджень, а рух ним наразі повністю перекритий. На місці події працюють профільні служби окупантів.

Колаборант закликав водіїв використовувати альтернативні маршрути через «Армянськ» та «Перекоп». При цьому Сальдо традиційно стверджує, що мобільні вогневі групи та сили ППО російських загарбників нібито зуміли збити понад 20 безпілотників на підльоті до мосту.

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Ще один удар по Чонгарському мосту трапився 7 червня. Російські окупанти тимчасово зупинили рух через свій так званий «пункт пропуску „Джанкой“». Це сталося після нічної атаки безпілотників на міст у районі Чонгара.

Наразі проїзд автомобільного транспорту переспрямували через пункти «Армянськ» та «Перекоп».

У Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що цей міст є одним із ключових логістичних маршрутів між тимчасово окупованим Кримом та півднем України. Його пошкодження створює нові суттєві труднощі для російського військового постачання.

Окупаційна влада змушена шукати обхідні шляхи.

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Водночас у Генеральному штабі ЗСУ ситуацію офіційно не коментують.

Чим б’ють по Чонгарському мосту

Чонгарський міст атакували українським ударним дроном «Бегемот». Він є новою серйозною загрозою для окупантів, адже має унікальну комбіновану бойову частину.

Як пояснив військовий аналітик Олексій Гетьман, безпілотник несе 40 кг осколково-фугасного та 30 кг термобаричного заряду.

Осколкова частина призначена для ураження живої сили, а термобарична — випалює кисень, заходить у щілини й укриття, після чого створює потужний удар, від якого вкрай важко сховатися.

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Окремо експерт прокоментував специфіку руйнування мостів, зазначивши, що повністю знищити таку міцну конструкцію доволі складно. За словами майора запасу, для повного обвалення необхідно поцілити безпосередньо в опору мосту і підірвати її.

Для досягнення такого результату найкраще підходять потужні ракетні удари або робота диверсійних груп.

Наслідки атак по Чонгарському мосту

Ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів для «Київ24» про наслідки українських атак по Чонгарському мосту.

За його словами, удари по Чонгарському мосту можуть поступово наблизити транспортний колапс для російської логістики в Криму.

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Зокрема, Сили оборони поступово знижують можливості російської логістики, тиснуть на Кримський міст та уражають залізничні пороми в Керченській протоці.

Наразі Україна має ресурси, аби продовжити такі масштабні удари по російській логістиці на тимчасово окупованій Херсонщині та в Криму.

Чим важливий для окупантів Чонгарський міст

Чонгарський міст — це ключовий транспортний вузол Півдня України, який з’єднує материкову частину Херсонської області з тимчасово окупованим Кримом. Це низка інженерних споруд через Сиваську затоку, якою можуть рухатися як автівки, так і потяги.

Чонгарські мости розташовані у селищі Чонгар Херсонської області. Нині ці території України перебувають під тимчасовою російською окупацією. Ці мости ведуть до Джанкоя у Криму.

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Для росіян Чонгарські мости є основними логістичними вузлами між материковою окупованою частиною України та Кримом. До Чонгарського комплексу входять залізничний міст і дамба у напрямку Новоолексіївка — Джанкой, також автомобільний міст (частина міжнародної траси E105) та старий автомобільний міст, який не використовується.

Віддавна цей маршрут використовується як важливий сухопутний маршрут до Криму. Під час Кримської війни цей міст відігравав ключову роль для постачання провізії. ЗСУ атакують цей міст з 2023 року.

На початку повномасштабної війни цей міст був замінований і повинен був бути знищений.

Цей міст є найкоротшим і найважливішим шляхом забезпечення російського угруповання на Запорізькому напрямку з боку півострова. Альтернативне постачання через Арбатську стрілку чи суходолом через Маріуполь та Бердянськ також регулярно опиняється під обстрілами.

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Удари по Чонгару нагадують тактику виснаження ворога біля Антонівського мосту, хоча експерти зазначають, що для повного блокування кримської логістики РФ необхідне знищення Кримського мосту.

Армія РФ тікає з Кінбурнської коси

Нагадаємо, російське військове командування розпочало виведення підрозділів 337-го десантно-штурмового полку з Кінбурнської коси у Миколаївській області.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) та партизанського руху «Атеш», причиною поспішного відступу став логістичний колапс: ЗСУ фактично відрізали окупантів від постачання боєприпасів, палива та їжі.

Опинившись в ізоляції під постійними ударами українських дронів, ворог зазнав великих втрат, а вцілілі залишки десантників наразі намагаються екстрено перекинути на Запорізький напрямок.

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Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин зазначив, що наразі не може офіційно підтвердити повний відхід загарбників, проте наголосив, що українська армія веде планомірну роботу з вогневого контролю над лініями зв’язку РФ, тож витіснення ворога є логічним.

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