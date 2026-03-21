ЗСУ вибивають окупантів на гарячому напрямку: що відбувається на фронті

ЗСУ тримають оборону

На півдні найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський. Крім штурмових дій, росіяни застосовують там тактику інфільтрації.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке, прагне захопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя. Українські сили ефективно відбивають штурми, знищуючи техніку і живу силу, зокрема за допомогою дронів і мінування.

«Також українські сили мають тактичні успіхи на Лиманському й Слов’янському напрямках, зокрема просунулися в районі Ямполя. Росіяни активно атакують, але кидають у бій погано підготовлену піхоту», — йдеться у повідомленні.

ЗСУ також просунулися в окремих районах Костянтинівки-Дружківки й стримують ворожий наступ. Присутність українських сил у Часовому Яру ускладнює росіянам спроби оточення. Ворог продовжує атаки, але без результатів.

Росіяни намагаються наступати на Покровському напрямку, однак без підтверджених успіхів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тепер розглядають Запорізький напрямок як основний та зосереджують там значну кількість сил і засобів. Про це у неділю, 15 березня, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, капітан Дмитро Філатов в коментарі ВВС News Україна розповідав, що після захоплення майже всієї території Гуляйполя російські окупанти перетнули річку й почали рух у бік міста Оріхів — останньої «української фортеці» в Запорізькій області.

За його словами, Україна перегрупувала війська і перекинула додаткові сили на цей напрямок наприкінці січня. Мета таких дій — зупинити просування росіян і не дати їм зайняти вихідні позиції для подальшого наступу на Запоріжжя.