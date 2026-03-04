ЗСУ вирівнюють фронт на Гуляйпільському напрямку: ворог втрачає плацдарми на західному березі Гайчуру

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи продовжують контратакувальні дії та демонструють проміжні результати. За наявною інформацією, Силам оборони вдалося досягти додаткових тактичних успіхів, а на окремих відтинках — вирівняти лінію фронту.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Зокрема, противник втратив можливість утримувати плацдарми на західному березі річки Гайчур. Саме ці рубежі раніше розглядалися ворогом як база для флангового охоплення Оріхова та потенційного просування в напрямку Вільнянська. Наразі зазначені позиції перебувають під контролем Збройних Сил України, а лінія бойового зіткнення поступово віддаляється від небезпечних для української оборони ділянок.

Попри те, що темпи операцій певною мірою сповільнилися, контратакувальні дії тривають. Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від можливості українських сил наблизитися до Успенівки та здійснити її охоплення.

Водночас наголошується, що просування відбувається великою ціною. Йдеться не про масштабний прорив, а про зайняття більш вигідних оборонних рубежів, які можуть зміцнити позиції українських військ у подальшому.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в окупованих Росією Олешках почався голод, місто фактично опинилося в блокаді.

Російські військові намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ. Армія РФ робить спроби наступу на Лиманському та Куп’янському напрямках фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Підрозділи 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на Олександрівському напрямку та прорвали оборону російських військ.