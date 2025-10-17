ЗСУ витісняють армію РФ на трьох напрямках: Сирський зробив важливу заяву

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про важливі успіхи на фронті. За його словами, українським захисникам вдалося повністю зупинити весняно-літній наступ російських окупантів, а на окремих напрямках — перейти до звільнення територій, витісняючи ворога з української землі.

Про це він написав у Facebook.

Як зазначив головнокомандувач, попри складну ситуацію на полі бою, російські війська не можуть досягти жодних значних стратегічних успіхів. Плани Кремля з захоплення критично важливих населених пунктів вкотре провалилися.

Українські воїни продовжують завдавати ворогові нищівних втрат. За словами головнокомандувача, лише за вересень російська армія втратила:

Особовий склад: 29 000 військових.

Танки: 70 одиниць.

Бойові броньовані машини: 65 одиниць.

Артилерійські системи: понад 1050 одиниць.

Крім того, від початку 2025 року Сили оборони взяли в полон 2060 російських військовослужбовців, що свідчить про низький морально-психологічний стан у лавах противника.

Сирський підтвердив, що українські сили не лише тримають оборону, а й активно діють на кількох напрямках. Наразі триває витіснення загарбників із Сумської та Донецької областей.

Окремо головнокомандувач зазначив, що ЗСУ мають «чималі здобутки у відновленні контролю над населеними пунктами в Запорізькій області».

Він додав, що українці продовжують нищити плани ворога, застосовуючи асиметричну тактику, щоб нівелювати перевагу окупантів у кількості особового складу та озброєння.

Нагадаємо, напередодні очільник «Росатому» Олексій Ліхачов заявив про можливе ухвалення вже 17 жовтня рішення щодо тимчасового припинення бойових дій. За його словами, такий «тихий період» необхідний для ремонту двох пошкоджених ліній електропередачі, що ведуть до окупованої Запорізької АЕС.