ЗСУ вже біля “лінії Суровікіна” — детальний аналіз експерта

Не дивлячись на всі заяви про уповільнений темп українського контрнаступу, події розвиваються більш ніж динамічно.

На двох ділянках фронту ЗСУ вийшли на так звані “лінії Суровікіна”. Мова йде про Времівський виступ, де завдяки героїчним зусиллям наших військових ми захопили один з ключових пунктів російської оборони — Старомайорське, а також фактично заблокували Урожайне.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

“Відповідно другий напрямок — це так зване Оріхівське, де фланговим охопленням ми вийшли фактично в тил російського угруповання, оточивши населений пункт Роботине. Йдеться про просування вглиб російської оборони і вихід на так звану “лінію Суровікіна” в районі Вербового”, — розповів експерт.

За його словами, лінія російської оборони названа в честь Суровікіна не просто так, адже він ініціатор її будівництва: “Ця оборонна лінія покликана прикрити територію окупованого Криму і відповідно узбережжя Азовського моря. Це глибоко ешелонована лінія оборони, до того ж на окремих ділянках фронту вона досягає в ширину до 60 км”.

Дмитро Снєгирьов пояснив, що це укріплені вогневі рубежі, ДОТи (довготривалі оборонні точки) з перехресним сектором обстрілу, а головне — обширні мінні поля. “За даними британської розвідки, ширина мінних полів може сягати до 15 км”, — прокоментував експерт.

Він додав, що також до складу оборонної лінії входять інженерні огорожі, починаючи від протитанкових ровів до так званих “зубів дракона”.

Дуже показовим є той факт, що самі росіяни називають “лінію Суровікіна” “лінією Фаберже”, ймовірно, маючи на увазі її вартість, говорить військово-політичний аналітик. “Як свідчить практика, спрацювали корупційні складові на момент будівництва так званої “лінії Фаберже”. Її вартість приблизно 300 млн доларів. Тому на мою думку, основні претензії російських спецслужб Суровікіну — розкрадання бюджетних коштів на будівництві так званих оборонних споруд”, — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Говорячи про Старомайорське, експерт зазначив, що на даний момент ЗСУ фактично заблокували Урожайне з трьох сторін, при чому про втрати російських військ свідчить те, що безпосередньо з лінії бойового зіткнення виведені підрозділи 247-го десантно-штурмового полку — один із елітних підрозділів.

“Втрати окупантів катастрофічні, вони самі це визнають. Наступний рубіж оборони РФ, який будуть штурмувати наші захисники, буде проходити по лінії Ремівка-Старомлинівка-Октябрське. Це і є так звана друга лінія оборони. Тобто ми можемо стверджувати, що Збройні сили України прорвали оборонні укріплення окупантів на двох напрямках і відповідно наблизились до основної лінії оборони”, — говорить Дмитро Снєгирьов.

“Після цієї лінії йде вже безпосередньо лінія Суровікіна — Новозлатопіль-Орлинське-Георгіївка-Новопетриківка. Тому не дивлячись на всю так звану критику дій ЗСУ, яка в останні тижні линула в західних ЗМІ, є постійний стійкий характер просування вперед”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСУ уже возле “линии Суровикина”! Повреждение мостов на Крым! | Дмитрий Снегирев

Що відомо про звільнення Старомайорського

Про успішну деокупацію Старомайорського на Донеччині повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас моніторингова група DeepState поінформувала, що битва за населений пункт була дуже довгою та важкою.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, після звільнення українськими захисниками Старомайорського деякі російські джерела висловили стурбованість щодо спроможності окупантів утримати село Урожайне на Донеччині, розташоване приблизно за 2,5 км від деокупованого населеного пункту. Аналітики також повідомили, що загарбники здійснили 27 липня невдалі наземні атаки, аби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського.

На онлайн-карті бойових дій DeepState зміни лінії боїв відбувалися протягом останніх 2-3 діб. Підсумкове просування ЗСУ на Маріупольському напрямку — близько 3 км.

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