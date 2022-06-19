ЗСУ вже близько: Федоров анонсував деокупацію Херсона у найближчі дні, а потім - Мелітополя

ЗСУ вже близько: Федоров анонсував деокупацію Херсона у найближчі дні, а потім - Мелітополя

Українські регіони, які перебувають під тимчасовою окупацією путінських військ, будуть неодмінно звільнені ЗСУ.

Вже українська армія наблизилась до кордонів Херсону.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

На його думку, ЗСУ звільнять Херсон вже найближчим часом. Він припустив, що це може трапитися у найближчі тижні. Також є позитиві зміни і на Запорізькому напрямку.

"Хочу констатувати декілька фактів для того, щоб підтримати й повернути віру тим людям, які перебувають на окупованих територіях. На сьогодні наші героїчні ЗСУ значно просунулись і перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Вже понад на 10 кілометрів просунулись від Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ", - повідомив він.

Федоров закликав громадян вірити у ЗСУ і нашу перемогу.

Нагадаємо, ЗСУ облаштували плацдарм біля Херсона.

Як повідомлялося, у Херсонській області окупанти влаштовують перестрілки між собою за розподіл територій та влади.

Раніше стало відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське.

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