"ЗСУ вже близько": міськрада Куп'янська вперше за понад 5 місяців звернулася до жителів

Місцевих, які перебувають в окупації, закликали підготувати сховища та стратегічний запас їжі.

Міська рада Куп'янська, який від кінця лютого перебуває під російською окупацією, вперше за понад 5 місяців звернулася до жителів міста у соціальних мережах.

Відеозвернення депутата міської ради Вадима Крохмаля з'явилося на Facebook-сторінці міськради увечері, 6 вересня.

"Шановні куп'янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ — завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", — йдеться в повідомленні.

Крохмаль зазначив, що жителі міста вже втомилися від окупації.

"Прийшла біда в наше місто: немає гідних умов життя, зв'язку, умов для вільного пересування", — сказав він.

Депутат звернув увагу, що окупанти намагаються провести у місті так званий "референдум", а місцеві колаборанти допомагають у цьому. Він закликав жителів Куп'янська не брати участь у псевдореферендумі, який готують окупанти, а також попередив, що СБУ має список усіх колаборантів міста, які погодилися співпрацювати з РФ.

"Дуже скоро ЗСУ звільнять Куп'янськ. Ми це знаємо і впевнені у цьому. Держава не забула нікого", — підсумував депутат.

Раніше радник Офіс президента Олексій Арестович розповів розповів про успішні дії ЗСУ, яку допоможуть обстрілювати сили окупантів в Ізюмі і Куп'янську на Харківщині.

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