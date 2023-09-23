ЗСУ вже цього року можуть зайти до Криму: військовий експерт назвав ознаки

Нині ЗСУ здобувають перевагу в повітрі ударами по різних об'єктах Криму, у майбутньому це може дозволити українській авіації працювати в небі над півостровом.

ЗСУ мають можливість ще цього року зайти до Криму. Недаремно зараз проводяться операції, які готують півострів як поле бою.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на "24 Каналі".

Про можливість заходу в Крим свідчать нинішні події на фронті та регулярні удари по півострову. Зокрема, 23 вересня в районі Джанкоя було чути вибухи.

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Світан зазначив, що нині ЗСУ здобувають перевагу в повітрі ударами по різних об'єктах Криму. У майбутньому це може дозволити українській авіації працювати в небі над півостровом. Зокрема, наші Сушки та МіГи можуть скидати авіабомби та запускати ракети.

"Шанси зайти в Крим ще цього року є. Утім деокупувати його до січня не вийде. Особливо буде складно з гірською південною частиною. Однак на півночі тимчасово окупованого півострова наші війська можуть цілком опинитись ще цього року", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов уточнив, на які саме об'єкти в окупованому Криму спрямовані удари ЗСУ.

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