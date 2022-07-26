ЗСУ вже не відчувають такого дефіциту в снарядах, як було у травні - військовий експерт

Збройні сили України вже не мають дефіциту в снарядах. Вони мають достатній обсяг для тієї кількості зброї, яка існує.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів 26 липня в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Я хочу звернути увагу, що такого поняття, як дефіцит з боєприпасами, який ми відчували у травні, ми вже не відчуваємо, тому що головний калібр – калібр 155 мм є у достатніх обсягах для тієї кількості зброї, яка існує. Я не говорю, що дефіциту немає, але для цього обсягу вже все є. Далі ми маємо понад десяток систем залпового вогню, і, зокрема, HIMARS", - зазначив він.

За словами експерта, HIMARS сьогодні все більше і більше завдають ударів, які значною мірою впливають на логістику та управління окупаційних військ,

"І це вже привід до того, що незважаючи на декларацію про закінчення так званої оперативної паузи, противник за останній тиждень не досяг чогось суттєвого на основному фронті – на Донбаському напрямку. Так, були невеликі поступи колишньої Світлодарської дуги, противник зайшов на Вуглегірську ГЕС, але далі не просунувся, тобто попри відчайдушні спроби – наступу немає. І на цьому власне все, на інших напрямках ми не бачимо активного поступу супротивника. А на Херсонському напрямку ми бачимо, що противник відчайдушно обороняється, намагаючись тримати стискання на своїй позиції, ще рано говорити про контрнаступ, стискання на своїх позиціях українських військ. Цим і пояснюється та якісна зміна, яка сталася внаслідок постачання західного озброєння", - резюмував Грабський.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи зможуть зараз ЗСУ знищити Кримський міст.

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