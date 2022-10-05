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"ЗСУ вже підіймають український прапор": Гайдай заявив, що деокупація Луганщини офіційно розпочата

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"ЗСУ вже підіймають український прапор": Гайдай заявив, що деокупація Луганщини офіційно розпочата

facebook.com/sergey.gaidai.loga/

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що офіційно розпочато декупацію Луганської області.

Вже сьогодні Збройниі сили в деяких населених пунктах Лушанщини підняли українські прапори. 

Про це Гайдай розповів у своєму ТікТок.

"А зараз вже офіційно: деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу допомогу. Луганщина - це Україна. Так було, є і так буде", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що над селищем Білогорівка Луганської області вже знову майорить синьо-жовтий прапор. Там українські захисники знищили чимало рашистської техники, захопили трофеї і взяли в полон понад два десятки окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
278
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