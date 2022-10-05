"ЗСУ вже підіймають український прапор": Гайдай заявив, що деокупація Луганщини офіційно розпочата

Вже сьогодні Збройниі сили в деяких населених пунктах Лушанщини підняли українські прапори.

Про це Гайдай розповів у своєму ТікТок.

"А зараз вже офіційно: деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі. Дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини. Допомагаємо їм, не втомлюємось, віримо в нашу допомогу. Луганщина - це Україна. Так було, є і так буде", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що над селищем Білогорівка Луганської області вже знову майорить синьо-жовтий прапор. Там українські захисники знищили чимало рашистської техники, захопили трофеї і взяли в полон понад два десятки окупантів.

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