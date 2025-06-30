ЗСУ взяли в полон двох найманців із Камеруну: що вони розповіли (відео)

Полонені камерунці і військові, що взяли їх у полон

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На Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну.

Про це передає 20 окремий полк безпілотних систем К-2.

Найманців з Африки вузяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр.

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Камерунці переконують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби.

«Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну — пристойні гроші», — зазначили у К-2.

Один з українських військових розповів, що під час спроби евакуювати камерунця, російський дрон атакував його та двох українських військових, внаслідок чого вони отримали поранення.

За словами іншого захисника, на Сіверському напрямку також взяли в полон громадянина Ємену. Самі камерунці зізналися, що серед російських найманців є громадяни Зімбабве, Бангладеш та Китаю.

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«Те, що Росія робить, це порушення всіх законів. Я готовий понести цю відповідальність, щоб розповсюдити інформацію про цей суцільний обман серед молоді в різних країнах», — каже один з полонених.

Метугена Уна-на Жан Пафе заявив, що приїхав у Москву в березні, а Анатоль Франк каже, що приїхав у Москву у серпня 2024 року.

Полонений камерунець Анатоль Франк

«У мене забрали документи, речі та переодягли. Після прибуття в Москву мене навчали два тижні. Потім ми поїхали в Ростов, щоб продовжити навчання. В Ростові я навчався ще тиждень. Після Ростова нас відвезли в Луганськ. В Луганську я пробув один місяць. Нам дали зрозуміти, що ми підписуємо контракт. Контракт терміном на один рік. За один мільйон сто тисяч рублів. Це трохи більше семи мільйонів в місцевій валюті у Камеруні», — говорить Метугена Уна-на Жан Пафе.

Полонений камерунець Метугена Уна-на Жан Пафе

«У мене забрали документи, речі та переодягли. Треба було підписувати контракт. Я сказав, що не вступатиму до армії. Я хочу повернутися додому. Я багато разів про це говорив. Бог свідок, що я хочу цього. Проте вони наполягали на цьому. Я казав, що не розумію мови та не розумію мети. Як я міг воювати? І я поставив підпис. Після цього нас відвезли в іншу будівлю, а через два дні одягли у військову форму. І відвезли у навчальний центр в Ростові», — розповідає свою історію Анатоль Франк.

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Дата публікації 23:45, 29.06.25 Кількість переглядів 45 ЗСУ взяли в полон двох найманців із Камеруну, що воювали за РФ

Нагадаємо, що у квітні українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.