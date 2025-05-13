ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював за РФ: як він опиниився на фронті

Полонений громадянин Узбекистану

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На Лиманському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російської армії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 63 окремої механізованої бригади «Сталеві леви»

«Рідкісний випадок — бійці 63 бригади на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану. Уміт (так його звати) пішов на штурм, отримав по зубах, загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону», — йдеться в повідомленні.

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Найманець розповів, що продався за російське громадянство і 2 млн рублів.

Дата публікації 15:37, 13.05.25 Кількість переглядів 9 ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану на Лиманському напрямку

«В Узбекистані маленькі зарплати. Працював на будівництві. російське громадянство потрібно було. Сказали: „Рік служиш — даємо громадянство“, — розповів полонений.

Уміт стверджує, що раніше не мав військового досвіду і в армії не служив. Після вербування узбека одразу відправили на штурм українських позицій. Під час бою найманець заблукав та вийшов на позиції українських військових, де його й взяли в полон. Він каже, що встиг повоювати лише два дні.

«Я дурнем був. Не думав, що так буде. Думав, в армії послужу і назад повернуся. Виявляється, тут не армія, тут вбивати треба людину. Я не хочу вбивати. Я не хочу якусь країну знищувати», — запевнив полонений.

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