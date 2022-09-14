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ЗСУ взяли під контроль Киселівку - тепер від Херсона українську армію відділяє лише Чорнобаївка (мапа)

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ЗСУ взяли під контроль Киселівку - тепер від Херсона українську армію відділяє лише Чорнобаївка (мапа)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У вівторок, 13 вересня, українські військові під час контрнаступу звільнили від російських військ Киселівку, що розташована за 25 км від Херсона.

Це означає, що ддиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію з Херсоном, це Чорнобаївка.

Про це в ефірі всеукраїнського марафону розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

"Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка", - повідомив голова облради.

Мапа бойових дій / ©
Мапа бойових дій

Новина доповнюється...

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
520
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