ЗСУ взяли під вогневий контроль важливу для окупантів залізницю – Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові взяли під вогневий контроль важливу залізницю, завдяки якій окупанти постачають зброю південному угрупованню.

Про це він заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 29 жовтня.

"Незважаючи на бравурні заяви про Кримський міст, там великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку. І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона постачає усе південне угруповання. Вся ця залізниця знаходиться під вогневим контролем Збройних сил. Щоправда, дальніми, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем", – зазначив він.

Арестович наголосив, що два тижні тому був удар по залізниці в Іловайську, яку "добре прорідили".

Ситуація на Донбасі

Російські окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках та не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни викрили росіян у брехні про "успіхи" на Бахмутському напрямку. Зазначається, російські війська не просуваються в районі Бахмута, Донецької області, чи будь-де ще вздовж лінії фронту.