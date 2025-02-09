ЗСУ взяли у полон багато військових армії РФ на Сіверському напрямку: про що свідчить їхній допит

На Сіверському напрямку Сили оборони взяли в полон багато військових армії РФ. У них немає жодного бажання воювати.

Про це розповів командир батальйону безпілотних систем "Antares" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Руслан Піддубний.

"Противник намагався малими групами здійснити наступ на деяких ділянках. Але у нас вийшло його повністю зупинити і багато особового складу противника потрапило до нас у полон", - зауважив він.

За словами Піддубного, допит полонених демонструє, що їхній морально-психологічний стан на дуже низькому рівні.

"Та група, яка здалася в полон каже, що бажання воювати у них немає, тому що на цьому напрямку, вони зазнають дуже сильних втрат".

Він пояснив, що на Сіверському напрямку не було просування саме тому, що противник зазнавав втрат 1 до 10 (українські та російські бійці відповідно). Навіть коли ти маєш велику армію, наголошує військовий, рано чи пізно ресурс закінчиться. Це і відбувається зараз на Сіверському напрямку.

"Географічне положення краще у противника, тут питань немає. Але з точки зору наступу на нас... Нехай пробують далі, будуть зазнавати ще більших втрат", - резюмував воїн.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1460 солдатів, літак і 127 одиниць автомобільної техніки.

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