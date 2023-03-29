ЗСУ взяли у полон Олександра Сергійовича Пушкіна та записали його звернення до співвітчизників (відео)

Повний тезка російського поета звернувся до своїх співгромадян із закликом не їхати на війну.

Бійці ЗСУ взяли в полон окупанта із Хабаровська, якого звати Олександр Сергійович Пушкін. Він розповів, що потрапив до штрафбату армії РФ через відмову виконувати накази свого командира, відвоював там два дні і опинився в руках українських військових.

Про це йдеться у блогу речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Вже в полоні окупант записав відео. У відео Пушкін розповідає, як потрапив на війну з Далекого Сходу.

Олександр Сергійович брав участь у боях у селі Старомайорське Волноваського району Донецької області у складі 394-го мотострілецького полку Росії, проте серед мобілізованих нібито спалахнув бунт.

"Спочатку бунт у нас був, тому що ніхто з мобілізованих не хотів воювати, абсолютно. Збиралися, бунтували, але приїхали зі штабу, замполіт приїхав, ще хтось, половину розігнали народу. Також у нас могли двоє втекти, їх так і не знайшли. Втекли з кінцями", – каже Пушкін.

За словами окупанта, він нібито особисто відмовився виконувати накази комбата, за що його доправили до штрафбату. Він також закликав росіян, аби ті не йшли до України.

"У штрафбаті я відвоював два дні та потрапив у полон. Ну, ті, хто мене знає, хлопці, не варто сюди їхати і нема чого тут робити. Тим більше воювати. Воно того не варте", – заявив Пушкін у зверненні до співвітчизників.

Нагадаємо, ЗСУ навесні ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку, "героя Росії" Дмитра Лисицького, який причетний до Іловайської трагедії 2014 року. А ось пропагандисти РФ назвали причину його смерті самогубством.

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