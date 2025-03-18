ЗСУ взяли у полон п'ятьох окупантів, але один із них виявився незвичайним бійцем

Вони поповнять обмінний фонд, що наближає повернення українських героїв із російського полону.

На одному з найгарячіших напрямків українські воїни зі спецпідрозділу "Червона Калина" провели ретельно сплановану операцію, у результаті якої взяли в полон п’ятьох російських окупантів.

Як повідомляє Національна гвардія України, розвідники встановили точне місцеперебування ворожої групи.

За цими координатами висунулися піхотинці, які змусили загарбників здатися. Замість безславної загибелі окупанти обрали життя та склали зброю перед бійцями НГУ.

Однак один із полонених виявився непростим солдатом. Нацгвардійці обіцяють незабаром розкрити, ким він є насправді.

Наразі всі полонені перебувають у безпеці, їм надана необхідна медична допомога та харчування. Вони поповнять обмінний фонд, що наближає повернення українських героїв із російського полону.

Раніше бійці НГУ поділилися кадрами відбиття штурму на Фиголівку. Внаслідок невдалої спроби в армії РФ один "двохсотий", і п'ять — "трьохсотих".