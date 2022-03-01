ЗСУ взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ - Міноборони

Окупанти примусово мобілізували звичайних слюсарів, вчителів та соцпрацівників.

Українські захисники 1 березня на донецькому напрямку взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"На донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо. Окрім цього, сьогодні воїни полку Азов гідно зустріли так званих "кадирівців" в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним "вантажем 200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - йдеться у повідомленні.