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ЗСУ взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ - Міноборони

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ЗСУ взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ - Міноборони

УНІАН

Окупанти примусово мобілізували звичайних слюсарів, вчителів та соцпрацівників.

Українські захисники 1 березня на донецькому напрямку взяли у полон примусово мобілізованих жителів ОРДЛО та ліквідували "елітні" війська РФ. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. 

"На донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо. Окрім цього, сьогодні воїни полку Азов гідно зустріли так званих "кадирівців" в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним "вантажем 200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022
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