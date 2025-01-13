Бійці з КНДР у полоні ЗСУ: що вони кажуть та яке у них майбутнє

Українські захисники взяли у полон бійців із Північної Кореї.

ЗСУ вдалося виконати це завдання всупереч тому, що РФ вбиває поранених на полі бою, а самі північнокорейські військові вважають за краще вчинити самогубство ніж здатися українцям.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Тактика самопожертви

У складі російських підрозділів у Курській області військові КНДР використовують тактику самопожертви в боях, повідомляє "24 Канал" з посиланням на військового із 33 окремого штурмового батальйону на псевдо "Леопард".

Боєць ЗСУ зауважив, що північнокорейці використовують тактику самопожертви, прориваючись через мінні поля без саперної техніки.

"Леопард" описав зіткнення з північнокорейськими військами в ближньому бою в селі Махнівка. За його словами, солдати КНДР використовують на фронті "стратегію м'ясорубки", – зазначили у медіа.

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"Вони просто йдуть в один ряд, за три – чотири метри один від одного, якщо один підривається, то санітари йдуть ззаду і забирають загиблих, а натовп продовжує йти один за одним. Так вони проходять через мінні поля", – розповів він.

За словами військового, під час боїв за село північнокорейських солдатів об'єднали з росіянами в один підрозділ, щоб приховати їхню ідентичність. Проте це поставило їх у невигідне становище, адже вони мають у розпорядженні лише стрілецьке озброєння, кулемети, гранатомети та, у кращому випадку, міномети.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 12 тисяч північнокорейських військових, який відправили до РФ воювати проти України, уже убито або поранено 3800 військових.

Також у соцмережах дедалі більше з’являються листи північнокорейських бійців, яких ліквідували українські захисники.

Один із таких, на ім'я Джонг у своєму нотатнику зазначив, що його відправили за наказом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина допомагати російським військам за якусь провину. Військовий переконаний, що захищає у Курській області Північну Корею.

Опісля, КНДРівець зізнався, що обікрав російських військових у Курській області Росії та продавав крадене.

"Шановний головнокомандувач Кім Чен Ин наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів", – йдеться у нотатці.

Рівень підготовки бійців з КНДР

Сержант медичної роти 82 окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар розповів, що війська з Північної Кореї, які діють на Курському напрямку, мають високий рівень підготовки: фізичну витривалість, велику моральну стійкість та чудові бойові навички.

За словами військового, Північнокорейські солдати ефективно володіють стрілецькою зброєю. Вони також розробляють нестандартні тактики, які створюють суттєві виклики для ЗСУ.

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"Здійснюючи наступальні дії малими групами, (противник – ред.) абсолютно нехтує своїми пораненими та вбитими, простою мовою – переступає через тих, хто "покинув чат", і продовжує виконувати завдання", – йдеться у дописі сержанта.

Сержант підкреслив, що бійці з КНДР не здаються у полон, а ліквідовують себе за однаковою схемою: "граната біля голови і вперед". Тіла тих, хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою рідиною та спалюють.

Особливу увагу приділяють обличчю.

За словами Бондара, у солдатів з КНДР надзвичайно високий рівень володіння стрілецьким озброєнням.

Він також повідомив, що північнокорейські спецпризначенці – це "окрема каста людей". Вони мають набагато кращий від стандартного рівень підготовки. Через це бійці є особливо небезпечними на полі бою.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Військові КНДР вони навчаються протидіяти FPV-дронам

"І в майбутньому їхня навченість стане серйозною проблемою для Південної Кореї та західних армій. На жаль, не бачу, що там це розуміють", - констатував Коваленко.

ЗСУ взяли в полон солдатів КНДР

У грудні минулого року Українські Сили оборони взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Про це повідомляла низка медіа із посиланням на розвідку Республіки Корея. Згодом стало відомо, що полонений помер від отриманих травм.

Президент України 11 січня повідомив, що Українські воїни вперше взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї.

В СБУ і ССО повідомили про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники ЗСУ.

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Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Наразі полонені перебувають у Києві і утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

Українські воїни на Курщині вперше взяли в полон солдатів з Північної Кореї

На момент взяття у полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ.

Інший полонений взагалі був без документів.

Під час допиту у військового КНДР знайшли квиток. За словами полоненого, цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями росіян.

Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року.

Полонений з КНДР наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.

За попередніми даними, він 1999 року народження, а в армії КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

"Росіяни намагаються приховати той факт, що це військові з КНДР і видають їм папери, що вони нібито з Туви або інших підконтрольних Москві народів. Але ці – реально корейці. Вони з Північної Кореї, і зараз наша мета – показати журналістам, щоб усі побачили, що це люди з Північної Кореї, а не з Туви або Якутії", – сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі журналістам у суботу, 11 січня.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Що розповідають полонені

Один із полонених корейців має пошкодження щелепи, тому міг лише кивати "так" чи "ні".

Зокрема, один з полонених запевнив, що він до моменту допиту не знав, що перебуває в Україні, чи воював з українцями. Він стверджував, що їх везли "на навчання".

Полонений розповів, що 3 січня їх відправили у наступ. Він бачив, як багато його земляки були вбиті на фронті.

Один з полонених (той, у кого зламана щелепа) пояснив кивками, що хоче повернутися додому, в КНДР. Інший же запевнив, що хоче жити в Україні, якщо йому дадуть шанс лишитися.

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"Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість", – додав президент.

Як повідомив Зеленський у вечірньому зверненні один з полонених виявив бажання залишитися в Україні. Другий з них хоче повернутись до КНДР.

В МЗС прокоментували

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ до "максимального тиску" на режими в Москві та Пхеньяні.

Участь у загарбницькій війні проти України беруть регулярні війська КНДР, а не найманці, що є загрозою для Індо-Тихоокеанського регіону.

"Перші північнокорейські військовополонені перебувають у Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці, ведуть агресивну війну проти європейської країни. Це безпосередньо впливає на безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону", – пояснив глава МЗС.

Яке майбутнє чекає на полонених північнокорейців

Президент Зеленський звернувся до диктатора КНДР Кім Чен Ина і висловив готовність віддати йому його людей, якщо Кім своєю чергою вмовить Путіна повернути українських полонених.

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"Окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї, безперечно, будуть і інші. Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії", – сказав глава держави.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, Зеленський пообіцяв "деякі інші шляхи".

Обмін з КНДР?! Зеленський натякнув Кім Чен Ину!

Що кажуть в Кремлі

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, зараз нібито немає жодної інформації щодо цих подій.

"Ми ніяк його не можемо прокоментувати. Ми не знаємо, що там відповідає дійсності, хто кому що пропонував", – висловився Пєсков.

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