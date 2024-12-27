ЗСУ взяли в полон солдата КНДР: деталі від розвідки Південної Кореї

Українські Сили оборони взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Напередодні ввечері інформація з'явилася на українських медіа.

Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про потрапляння до полону солдата КНДР, повідомляє Yonhap News Agency.

Південнокорейське інформаційне агентство 27 грудня поширило заяву розвідки Республіки Корея із підтвердженням, що пораненого північнокорейського солдата було захоплено живим.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться в короткому релізі Національної розвідувальної служби.

Зауважимо, що 26 грудня, у Мережі з'явилися повідомлення із фотографією про те, що воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ, ймовірно, взяли в полон першого солдата КНДР, яки воював на боці Росії. Ймовірно, північнокорейський військовий отримав поранення. Втім, детальних даних щодо його стану не було.

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом", - йдеться в матеріалі українських ЗМІ.

У разі підтвердження інформації, цей випадок можна назвати першим поповненням "обмінного фонду" північнокорейськими солдатами.

Нагадаємо, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула висловив думку про те, що можна очікувати навіть мільйонної ворожої армії, яка воюватиме проти України. Військовий експерт також припустив, що Путін активно використовуватиме північнокорейських солдатів на вже окупованій території України.

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