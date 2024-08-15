ЗСУ взяли в полон тисячі російських строковиків: експерт озвучив важливу деталь

Таким чином Україна має шанс повернути додому полонених.
Українським військовим вдалося взяти у полон понад дві тисячі полонених російських строковиків.
Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Для розуміння, все угрупування Курськ становило до 10 тис. тіл. Тобто 1/4 угруповання в мінус лише полоненими. Що там по 200 та 300 складно сказати. При цьому на другий тиждень операції в полон продовжують потрапляти саме терміновики. Тобто, незважаючи на те, що відбувається, так і не прибрали в тилову зону КО", - зазначив Коваленко.
За його словами, це хороші новини для наших хлопців та дівчат, яких ми зачекалися вдома та які мучаться у російському полоні.
"Сьогодні сотні і тисячі термінових РІВ, що здаються в полон, завтра сотні і тисячі наших героїв і героїнь, що повернулися додому", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських солдатів на Курщині РФ.