ЗСУ вживають контрзаходів: що відбувається біля Добропілля

Ситуація навколо Добропілля на Донеччині стане зрозумілішою до кінця тижня. Контрзаходи не будуть озвучуватися, щоб не нашкодити

Таку думку в ефірі «Українського радіо» висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Так, є виклик, який потрібно вирішувати», — наголосив Іван Тимочко.

Він зазначив, що українські військові не опустили руки і не займаються політичними рейтингами. Військовий нагадав, що бої на Донеччині тривають уже третій рік, а відходи української армії часто пов’язані не з тим, що там не вистачає війська.

«А просто територія настільки зруйнована і пристріляна, що укріпитися, утримати її неможливо. Або йти на величезні втрати, що є недоречним. Там залучені резерви, там вживаються контрзаходи. Більш зрозумілою ситуація на цьому напрямку стане приблизно до кінця тижня. Тому що навіть такі ситуації не виникають в один день. І процес появи противника десь по лінії дороги на якусь певну глибину означає, що приблизно стільки часу і доведеться стабілізувати цю ситуацію, особливо якщо в інфопросторі з’являється якась інформація про захід противника», — додав військовий.

Тимочко також додав, що навіть після звільнення територій, Росія кидає туди величезні сили, щоб довести свою здатність воювати.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагатимуться посилити свої позиції біля Добропілля, щоб уникнути оточення. Російські диверсанти, які вже проникли на ці ділянки, можуть потрапити в оточення, якщо ЗСУ перекриють їм шляхи постачання. Тому ворог буде намагатися перекинути додаткові сили та зміцнити фланги для утримання позицій та забезпечення логістики.