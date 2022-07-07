"ЗСУ йдуть": мер міста на Херсонщині закликав людей виїхати та не бути "живим щитом" для окупантів

Жителів міста Олешки Херсонської області закликали евакуюватись, щоб не бути "живим щитом" для російських окупантів.

Найперше потрібно виїхати тим, які живуть поруч із складами зброї та скупченням техніки російських окупантів.

Про це у соціальних мережах написав міський голова Олешок Євген Рищук.

Рищук наголосив, що ЗСУ готуються звільняти Херсонщину, а тому не варто ризикувати своїм життям та бути для ворога "живим щитом".

"Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об’єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі", - наголосив Рищук.

Нагадаємо, Путін знову вдався до погроз Україні та заговорив про переговори.

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