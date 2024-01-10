ЗСУ їх нещадно нищать: коли у Росії закінчаться БМП, — прогноз Forbes

Російська армія втрачає стільки ж БМП, скільки російська промисловість будує нових або виводить з довгострокового зберігання.

Враховуючи темпи знищення російської техніки на війні в Україні, у Кремля через два-три роки можуть закінчитися бойові машини піхоти.

Як пише Forbes, російські війська зараз втрачають стільки ж бойових машин БМП, скільки російська промисловість будує нових або виводить з довгострокового зберігання.

“БМП, більше ніж танки, є робочими конячками російської механізованої війни. Вони перевозять піхоту в бій, підтримують її під час десантування і евакуюють вцілілих, якщо вони змушені відступати. Недарма у 2022 році аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман написав, що він підозрює, що “головна російська нестача бронетехніки — не в танках, а в БМП”, — пише видання.

Зазначається, що на початку війни Росія мала близько 4 000 БМП-1, модернізованих БМП-2 і новітніх БМП-3. Але за 23 місяці боїв бійці ЗСУ вивели з ладу близько 2 000 цих машин.

Це тисяча втрачених БМП на рік, тоді як Росія могла б виробляти або відновлювати зі сховищ приблизно таку саму кількість. З них близько 400 нових БМП-3 на рік виробляються на заводі “Курганмашзавод”, а інші 600 БМП надходять з військових резервів.

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При цьому ці резерви також не безкінечні, адже, за останніми підрахунками, зробленими на основі супутникових знімків, на складах РФ залишилось 3 000 старих БМП і з них понад 700, швидше за все, не підлягають відновленню.

“Якщо Курганмашзавод не зможе значно розширити виробництво, виробництво боєздатних БМП може значно скоротитися, починаючи приблизно з 2026 року. Навіть раніше, якщо збережеться нещодавня динаміка втрат”, — зазначає видання.

В той час як російські війська в середньому втрачали близько 80 БМП на місяць у 2022 і 2023 роках, останнім часом їх втрати значно зросли через спроби РФ захопити Авдіївку, а також вибити ЗСУ з Лівобережжя.

“Російські планувальники знають, що БМП будуть дефіцитними. Армія з великою кількістю спеціальних бойових машин не збирає грубі імпровізовані машини так, як це робить російська армія”, — робить висновок Forbes.

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