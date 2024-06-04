ЗСУ, ймовірно, готуються до атаки по Кримському мосту - BILD

Зокрема, удар по поромах може бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст.

Українська армія, на думку деяких експертів, готується до того, щоб завдати нового удару по Кримському мосту.

Про це пише "Bild".

Що відомо про можливу атаку на Кримський міст

Наприкінці минулого тижня українська армія атакувала у Криму російські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер". Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя – ракети ATACMS та Storm Shadow. При цьому російська система протиповітряної оборони Криму вкотре дала збій.

Як мінімум один із двох поромів опустився на дно, у корпусі другого судна утворилася велика пробоїна, проте воно залишилося на поверхні води. Обидва пороми, як зазначає військовий оглядач BILD Юліан Репке, вже багато років курсують між російською територією та анексованим півостровом.

З відкриттям Кримського мосту у жовтні 2018 року пороми втратили своє значення, оскільки Росія могла доставляти вантажі до Криму безпосередньо залізницею. Проте все змінилося у жовтні 2022 року, коли потужний вибух серйозно пошкодив залізничну частину Кримського мосту та вивів її з ладу на кілька тижнів. Раптом кримські пороми "Авангард" та "Конро Трейдер" знову стали важливими для постачання півострова цивільними та військовими товарами.

Деякі спостерігачі вважають, що удар по поромах може бути ознакою нової атаки, що готується, на Кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Росія не могла відразу ж знову розраховувати на пороми як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку.

При цьому залишається незрозумілим, коли і як українські військові мають намір знову атакувати Кримський міст. Раніше для цього використовувався замінований автомобіль та надводний безпілотник.

Нагадаємо, ізраїльський експерт прокоментував нещодавні удару ЗСУ по Криму.

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